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Espreso.tvОбщество"Северный поток-2" построен на 73,6%

"Северный поток-2" построен на 73,6%

"Газпром" проложил по дну Балтийского моря уже 1805,6 км газопровода "Северный поток-2" - а это 73,6% труб от общей протяженности газопровода

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря проведено 1805,6 км газопровода - 73,6% от его общей протяженности", - сообщили в российской компании.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.

  • Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 года российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

  • 4 апреля Европарламент принял обновленную Газовую директиву ЕС. После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящие в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.

  • " Газпром" получил очередной отказ от Дании по маршруту "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.

  • Нафтогаз предлагает Газпрому контракт на "своп" газа . Согласно этому варианту Газпром будет передавать Украине определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-Россия, а Украина будет передавать такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС.

  • Переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины запланированы на декабрь, но президент Украины рассчитывает провести их раньше.

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