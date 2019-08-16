"Северный поток-2" построен на 73,6%

16 августа, 2019, 19:53

"Газпром" проложил по дну Балтийского моря уже 1805,6 км газопровода "Северный поток-2" - а это 73,6% труб от общей протяженности газопровода

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря проведено 1805,6 км газопровода - 73,6% от его общей протяженности", - сообщили в российской компании.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.