"Северный поток-2" построен на 73,6%
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.
"Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря проведено 1805,6 км газопровода - 73,6% от его общей протяженности", - сообщили в российской компании.
Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.
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