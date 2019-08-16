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Espreso.tvСпорт"Селтик" покупает конкурента для украинского футболиста Шведа

"Селтик" покупает конкурента для украинского футболиста Шведа


фото: celticfc.net
Шотландский "Селтик" заинтересован в покупке англичанина Джордана Айба, который может стать конкурентом украинцу Марьяну Шведу

Об этом сообщает The Sun.

Шотландский "Селтик" интересуется форвардом "Борнмута" англичанином Джорданом Айбом. Британец выступает на позиции украинского нападающего "Селтика" Марьяна Шведа.

В прошлом сезоне 23-летний Айб провел в составе "Борнмута" 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

13 августа "Селтик" уступил румынскому "Клуж" и вылетел из Лиги чемпионов.

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