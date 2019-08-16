"Селтик" покупает конкурента для украинского футболиста Шведа
16 августа, 2019, 13:56
Шотландский "Селтик" заинтересован в покупке англичанина Джордана Айба, который может стать конкурентом украинцу Марьяну Шведу
Об этом сообщает The Sun.
Шотландский "Селтик" интересуется форвардом "Борнмута" англичанином Джорданом Айбом. Британец выступает на позиции украинского нападающего "Селтика" Марьяна Шведа.
В прошлом сезоне 23-летний Айб провел в составе "Борнмута" 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
13 августа "Селтик" уступил румынскому "Клуж" и вылетел из Лиги чемпионов.
- 31 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов гол украинца Марьяна Шведа помог "Селтику" пройти в следующий раунд турнира.
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