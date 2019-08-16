"Сделаем все, чтобы концерт состоялся", - муж Повалий о ее планах выступить в Киеве
Об этом сообщил муж и продюсер певицы Игорь Лихута, передает Укринформ.
"Мы будем делать все, чтобы ... этот концерт состоялся. Ведь до декабря еще много времени ", - отметил он.
На вопрос о концертах Таисии Повалий в Российской Федерации, Лихута отметил, что им "не дают работать в родной стране".
"Все эти пять лет мы живем в Киевской области. За границу, в том числе и в Российскую Федерацию, мы выезжаем только по работе ", - уточнил продюсер артистки.
Кроме того, Лихута опроверг информацию, что в 2014 году Повалий выступала в оккупированной Ялте на праздновании Дня России.
"Это неправда! Да, 12 июня, в День России, нас приглашали выступить в Крыму. Но мы отказались, понимая, что в Украине есть закон о Крыме. Нам не хотелось потом иметь неприятности ", - пояснил Лихута.
- Напомним, ранее сообщалось, что Таисия Повалий планирует дать сольный концерт в киевском НДИ "Украина" 10 декабря.
- Позже директор НДИ "Украина" заявил, что никаких соглашений с организатором мероприятия по проведению концерта Таисии Повалий 10 декабря 2019 не подписано.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-