"Сделаем все, чтобы концерт состоялся", - муж Повалий о ее планах выступить в Киеве

16 августа, 2019, 17:10

Менеджмент певицы Таисии Повалий заявил, что сделает все, чтобы юбилейный концерт артистки состоялся во дворце "Украина"

Об этом сообщил муж и продюсер певицы Игорь Лихута, передает Укринформ.

"Мы будем делать все, чтобы ... этот концерт состоялся. Ведь до декабря еще много времени ", - отметил он.

На вопрос о концертах Таисии Повалий в Российской Федерации, Лихута отметил, что им "не дают работать в родной стране".

"Все эти пять лет мы живем в Киевской области. За границу, в том числе и в Российскую Федерацию, мы выезжаем только по работе ", - уточнил продюсер артистки.

Кроме того, Лихута опроверг информацию, что в 2014 году Повалий выступала в оккупированной Ялте на праздновании Дня России.

"Это неправда! Да, 12 июня, в День России, нас приглашали выступить в Крыму. Но мы отказались, понимая, что в Украине есть закон о Крыме. Нам не хотелось потом иметь неприятности ", - пояснил Лихута.