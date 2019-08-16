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Espreso.tvОбщество"Не собирался злоупотреблять": прокуроры объяснили, почему Грымчаку инкриминируют мошенничество, а не взяточничество

"Не собирался злоупотреблять": прокуроры объяснили, почему Грымчаку инкриминируют мошенничество, а не взяточничество

Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку инкриминируют мошенничество, а не взяточничество, ведь он не планировал злоупотреблять служебным положением

Об этом прокуроры заявили во время заседания суда, передает Общественное.

По словам прокуроров, Грымчак не имел целью злоупотреблять своим положением, а лишь "совершал мошеннические действия, чтобы завладеть чужими денежными средствами".

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Так, по данным следствия, Грымчак обещал повлиять на Верховный суд и Минкульт за вознаграждение, но не планировал этого делать.

Также следствие считает, что подозреваемый "вел конспирологические действия" - сам не получал деньги, а поручил это "помощнику" Игорю Овдиенко.

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