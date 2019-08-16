"Не сезон бретелек и шортиков": 16 августа в большинстве областей будет прохладно, - синоптик
16 августа, 2019, 07:00
16 августа в большинстве областей Украины будет держаться прохладная погода
Об этом рассказала синоптик Espreso.TV Наталья Диденко
На западе будут кратковременные дожди, местами грозы, температура воздухе +21...+24 градуса, местами +16...+19 – "не сезон для брительок и шортиков".
На севере осадки маловероятны, возможно местами небольшие дожди, температура +22...+24 градуса.
На востоке будет жарко и без осадков +33...+34 градуса.
+24...+29 градусов будет в центральной части страны.
На юге сухая и жаркая погода будет сопровождаться +28...+30 градусами жары.
В Киеве 16 августа ожидается прохладные +20 градусов, есть вероятность локального дождя с грозой.
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