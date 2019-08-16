"Если мальчик Боря заговорит, у кого может высыпаться борода", - мэр Днепра Филатов

16 августа, 2019, 13:02

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что готов рассказать данные за 15 лет, от которых "у кого-то может начать высыпаться борода"

Об этом Филатов написал в Facebook.

"Если мальчик Боря заговорит, системно и с документами за 15 лет, то у кого-то может начать высыпаться борода", - написал Филатов.

Очевидно, мэр Днепра намекал на бизнесмена Игоря Коломойского, с которым долго работал.

"Кто-то вызывает поговорить? Я готов. Обо всем. Обо всем без исключения. Кто и где был в 2014 году (можно проверить по пересечению границы). Почему в Днепре умер аэропорт и кто заставляет нас платить за билеты в Киев по 15 тыс. грн . Футбольный клуб "Днепр" - наш стыд и наша боль и как его уничтожили. Продолжать? Нет? Не надо? А еще есть "Укртатнафта", Южный ГОК и другие ситуации... Князь Тьмы решил кого-то напугать? Ну-ну. Так его никто не боится. Нас всех может ждать время удивительных историй", - отметил Филатов.

При этом мэр Днепра также отреагировал на призыв канала Коломойского 1+1 с просьбой откликнуться к недовольных реконструкцией моста в Днепре.

"Уважаемые земляки. Здесь накануне один телеканал решил снять страшное кино о Мосте и даже ищет статистов. Пожалуйста, репост, и найдите пострадавших", - потролил "плюсы" Филатов.