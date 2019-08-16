Пингвины в Раде и шаурма: Офис президента украсили картинами молодых художников
16 августа, 2019, 13:24
Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение лично выбирали картины, которые будут украшать стены Офиса президента
Об этом сообщила заместитель директора Музея истории Киева Татьяна Костенко в Facebook.
Отмечается, что в основном это картины молодых художников из коллекции Музея истории Киева.
«Руководству страны будут создавать атмосферу и поднимут настроение работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексея Аполлонова, Анастасии Крайнев и Алексея Кондакова», - написала Костенко.
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