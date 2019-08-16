Против жены экс-президента Кыргызстана возбуждено уголовное дело
16 августа, 2019, 20:41
Раису Атамбаеву обвиняют в давлении на судей
Об этом пишет издание 24kg.
По ее словам, она никогда не вмешивалась в политику, не оказывала давления на судей и вообще не знает, где какой суд находится.
"Я действительно знаю Манаса Арабаева (экс-чиновник в сфере судебной реформы), поскольку он был в команде Алмазбека Атамбаева. Я знала, что политика - грязное дело, и старалась не вмешиваться. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться. Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня ", - сказала Атамбаева.
- 7 августа в Кыргызстане в поселке Кой-Таш дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
- Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
- Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышна автоматная очередь.
- Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства, которых впоследствии освободили .
- Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза.
- 8 августа началась вторая попытка штурма резиденции Атамбаева. Сейчас количество пострадавших возросло до 80 .
- В конце концов Атамбаева задержал отряд спецназа.
- 14 августа Атамбаеву предъявили новые обвинения .
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