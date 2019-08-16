Против жены экс-президента Кыргызстана возбуждено уголовное дело

16 августа, 2019, 20:41

Раису Атамбаеву обвиняют в давлении на судей

Об этом пишет издание 24kg.

По ее словам, она никогда не вмешивалась в политику, не оказывала давления на судей и вообще не знает, где какой суд находится.

"Я действительно знаю Манаса Арабаева (экс-чиновник в сфере судебной реформы), поскольку он был в команде Алмазбека Атамбаева. Я знала, что политика - грязное дело, и старалась не вмешиваться. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться. Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня ", - сказала Атамбаева.