Президент Индонезии предложил перенести столицу страны из Джакарты
16 августа, 2019, 11:51
Президент Индонезии Джоко Видодо предложил парламенту перенести столицу страны из Джакарты на соседний остров Калимантан
"Я прошу вашего разрешения на переезд нашей национальной столицы на Калимантан", - сказал он, пишет Aljazeera.
Город, где планируется обустроить новую индонезийскую столицу, он не назвал.
Ранее сообщалось, что перенос столицы Индонезии из Джакарты обсуждается уже несколько десятилетий. Основные причины - перенаселенность и проблемы с экологией.
Наиболее вероятно столицу Индонезии перенесут в гораздо менее населенный город Паланкарая, расположенный на острове Калимантан. Он занимает большую территорию, а его население составляет 250 тыс. человек.
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