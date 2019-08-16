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Espreso.tvМирПрезидент Индонезии предложил перенести столицу страны из Джакарты

Президент Индонезии предложил перенести столицу страны из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил парламенту перенести столицу страны из Джакарты на соседний остров Калимантан

"Я прошу вашего разрешения на переезд нашей национальной столицы на Калимантан", - сказал он, пишет Aljazeera.

Город, где планируется обустроить новую индонезийскую столицу, он не назвал.

Ранее сообщалось, что перенос столицы Индонезии из Джакарты обсуждается уже несколько десятилетий. Основные причины - перенаселенность и проблемы с экологией.

Наиболее вероятно столицу Индонезии перенесут в гораздо менее населенный город Паланкарая, расположенный на острове Калимантан. Он занимает большую территорию, а его население составляет 250 тыс. человек.

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