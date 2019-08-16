Президент Индонезии предложил перенести столицу страны из Джакарты

16 августа, 2019, 11:51

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил парламенту перенести столицу страны из Джакарты на соседний остров Калимантан

"Я прошу вашего разрешения на переезд нашей национальной столицы на Калимантан", - сказал он, пишет Aljazeera.

Город, где планируется обустроить новую индонезийскую столицу, он не назвал.

Ранее сообщалось, что перенос столицы Индонезии из Джакарты обсуждается уже несколько десятилетий. Основные причины - перенаселенность и проблемы с экологией.

Наиболее вероятно столицу Индонезии перенесут в гораздо менее населенный город Паланкарая, расположенный на острове Калимантан. Он занимает большую территорию, а его население составляет 250 тыс. человек.