Президент Финляндии Ниинистьо посетит Украину в сентябре
16 августа, 2019, 16:20
12 сентября президент Финляндии Саули Ниинистьо в сентябре совершит официальный визит в Украину
Об этом сообщает на пресс-служба финского президента.
"Президент республики Саули Ниинистьо с официальным визитом в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 12-13 сентября 2019 году в Киеве", - говорится в сообщении.
Это первая встреча президентов Ниинистьо и Зеленского. В пресс-службе напомнили, что пятый президент Украины Петр Порошенко осуществил официальный визит в Финляндию в январе 2017 года. Последний раз президент Ниинистьо посещал Украину в 2014 году.
Точная программа визита будет объявлена ближе к его дате.
- Стоит отметить, что 21 августа Финляндию посетит президент РФ Владимир Путин.
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