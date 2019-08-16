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Espreso.tvОбществоПрезидент Финляндии Ниинистьо посетит Украину в сентябре

Президент Финляндии Ниинистьо посетит Украину в сентябре

12 сентября президент Финляндии Саули Ниинистьо в сентябре совершит официальный визит в Украину

Об этом сообщает на пресс-служба финского президента.

"Президент республики Саули Ниинистьо с официальным визитом в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 12-13 сентября 2019 году в Киеве", - говорится в сообщении.

Это первая встреча президентов Ниинистьо и Зеленского. В пресс-службе напомнили, что пятый президент Украины Петр Порошенко осуществил официальный визит в Финляндию в январе 2017 года. Последний раз президент Ниинистьо посещал Украину в 2014 году.

Точная программа визита будет объявлена ближе к его дате.

  • Стоит отметить, что 21 августа Финляндию посетит президент РФ Владимир Путин.

 

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