16 июля, 2019, 09:10

По словам бизнесменов из-за "серых" схем бюджет ежемесячно недополучает до 100 миллионов гривен

Инициативная группа "НЕТ коррупции на Одесской таможне", которая состоит из представителей логистического бизнеса, экспедиторов, водителей провели предупредительные акции под стенами Государственной фискальной службы, Министерства финансов и Офиса президента с требованиями вмешаться в ситуацию с коррупцией на Одесской таможне и наказать чиновников-коррупционеров. Активисты утверждают: две группы таможенников заставляют платить взятки и создают искусственные препятствия в работе.

Экспедиторы отказываются платить взятки и требуют справедливости. Предприниматели рассказывают, что их работа пока парализована - товар сознательно портится на терминалах, водители вынуждены простаивать по 3 недели на таможне. Активисты передали руководству Государственной фискальной службы петицию с требованием остановить коррупционеров-таможенников и привлечь их к ответственности.

К примеру, 90 процентов ткани, поступающей из-за рубежа оформляют по нулевой ставке. Предприниматели, имеющие схемные договоренности, подают временную таможенную декларацию на товар по ставке восемь процентов. Затем образцы, отобранные на экспертизу, подменяют, и подается дополнительная декларация по ставке пошлины ноль. В результате разница в сотни миллионов оседает в неизвестных карманах.

"Лаборатория дает заключение на код товара под ноль процентов. Они оформляют таможенную декларацию под ноль! И возвращают из государства разницу между 0 и 8 процентами, которую платят изначально бизнесмены. Это примерно 7 тыс. долларов с контейнера. Таким образом государство недополучает от 50 до 100 миллионов гривен ежемесячно", - рассказывает заместитель директора логистической компании Виктория Пикшрене.

Если ситуация с разгулом коррупции на Одесской таможне не прекратится, активисты продолжат уличные акции и борьбу с коррумпированными чиновниками всеми возможными законными способами.