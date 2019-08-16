Перед матчем Лиги Европы умер делегат УЕФА

16 августа, 2019, 14:25

Перед матчем Лиги Европы между кипрским "Аполлоном" и австрийской "Аустрией" умер делегат УЕФА англичанин Адриан Титкомб

Об этом сообщает Associated Press.

74-летний британец Адриан Титкомб, который входил в группу арбитров и наблюдателей УЕФА на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между кипрским "Аполлоном" и австрийской "Аустрией", умер перед матчем.

Титкомб сидел с коллегами в гостинице в Никосии, ему стало плохо, после чего делегат потерял сознание. 74-летнего британца госпитализировали, однако в сознание он не пришел, врачи констатировали смерть.

Несмотря на трагедию, матч состоялся, "Аполлон" выиграл 3:1, и теперь сразится в решающем раунде с нидерландским ПСВ.