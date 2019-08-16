Перед матчем Лиги Европы умер делегат УЕФА
16 августа, 2019, 14:25
Перед матчем Лиги Европы между кипрским "Аполлоном" и австрийской "Аустрией" умер делегат УЕФА англичанин Адриан Титкомб
Об этом сообщает Associated Press.
74-летний британец Адриан Титкомб, который входил в группу арбитров и наблюдателей УЕФА на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между кипрским "Аполлоном" и австрийской "Аустрией", умер перед матчем.
Титкомб сидел с коллегами в гостинице в Никосии, ему стало плохо, после чего делегат потерял сознание. 74-летнего британца госпитализировали, однако в сознание он не пришел, врачи констатировали смерть.
Несмотря на трагедию, матч состоялся, "Аполлон" выиграл 3:1, и теперь сразится в решающем раунде с нидерландским ПСВ.
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