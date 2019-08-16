Пенсионный фонд начал оцифровывать 10 млн пенсионных дел

16 августа, 2019, 19:23

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел, в ходе которой планируется перевести 10 млн действующих пенсионных дел в электронный формат до 2024 года

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

"Перевод пенсионных дел в электронный формат осуществляется в рамках реализации Пенсионным фондом Украины проекта "Э-пенсия", который, среди прочего, предусматривает дистанционную подачу документов для назначения пенсий через веб-портал электронных услуг Фонда и создание специального мобильного приложения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введение электронного формата позволит пенсионерам получать доступ к материалам своего дела в любом сервисном центре ПФУ самостоятельно или через веб-портал электронных услуг Фонда, а также создаст возможность получать услуги независимо от места проживания.

При этом освобожденные архивные помещения органов ПФУ можно будет использовать для улучшения условий обслуживания граждан.

Центры ретроконверсии уже работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях, где развернуто необходимое аппаратное и программное обеспечение и созданы специальные структурные подразделения. В других областях такие центры ПФУ планирует открыть до конца сентября 2019 года.