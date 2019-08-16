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Espreso.tvОбществоОфис президента отказал в интервью росСМИ, потому Зеленский очень занят

Офис президента отказал в интервью росСМИ, потому Зеленский очень занят

Офис президента Украины отказал пропагандистскому российскому СМИ "Риа" в интервью с Владимиром Зеленским, ссылаясь на большую занятость последнего

Об этом сообщает собственно "РИА-Новости".

"Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", - говорится в ответе, который получило пропагандистское издание "Риа" по электронной почте.

Пропагандисты отмечают, что они в начале июля обратились в офис Зеленского с просьбой ответить на запрос об интервью в любом формате. "Журналисты" хотели поговорить о будущем российско-украинских отношений и судьбе руководителя портала "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Обращение росСМИ в Офис президента Украины

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