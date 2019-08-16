НБУ опровергает информацию о запрете ФЛПам тратить деньги с бизнес-счетов на собственные нужды
16 августа, 2019, 18:38
Информация о том, что Национальный банк предлагает запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями, не соответствует действительности
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
Отмечается, что предложенные изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов были некорректно интерпретированы.
Нацбанк готовит разъяснение, которое будет опубликовано в ближайшее время.
- Напомним, что сейчас физическое лицо - предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей.
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