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Espreso.tvОбществоНБУ опровергает информацию о запрете ФЛПам тратить деньги с бизнес-счетов на собственные нужды

НБУ опровергает информацию о запрете ФЛПам тратить деньги с бизнес-счетов на собственные нужды

Информация о том, что Национальный банк предлагает запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями, не соответствует действительности

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что предложенные изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов были некорректно интерпретированы.

Нацбанк готовит разъяснение, которое будет опубликовано в ближайшее время.

  • Напомним, что сейчас физическое лицо - предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей.

 

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