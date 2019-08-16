НБУ опровергает информацию о запрете ФЛПам тратить деньги с бизнес-счетов на собственные нужды

16 августа, 2019, 18:38

Информация о том, что Национальный банк предлагает запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями, не соответствует действительности

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что предложенные изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов были некорректно интерпретированы.

Нацбанк готовит разъяснение, которое будет опубликовано в ближайшее время.