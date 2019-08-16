Нападение на Куприя: полиция задержала одного из нападавших
16 августа, 2019, 17:20
Полиция задержала одного из нападавших на народного депутата Виталия Куприя. Им оказался 23-летний иностранец
Об этом полиция Киевской области сообщила в Facebook.
Через несколько часов после нападения на народного депутата Украины Виталия Куприя полиция задержала одного из злоумышленников. Им оказался 23-летний иностранец. Сам Куприй, охранникам которого удалось отбить сумку у нападающего, заявлял, что одним из них был чеченец.
Кроме того, правоохранителям также удалось разыскать автомобиль, на котором скрылись нападавшие.
Авто на иностранной регистрации изъято в качестве вещественного доказательства. Работники полиции устанавливают все обстоятельства и мотивы нападения на народного депутата.
- Напомним, 16 августа в Гостомеле неизвестные напали на депутата и обрызгали слезоточивым газом.
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