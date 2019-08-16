НАБУ начало расследование в отношении главы СБУ Грицака и его первого заместителя, - СМИ

16 августа, 2019, 16:29

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование в отношении главы СБУ Василия Грицака и его первого заместителя

Об этом сообщает издание TheБабель со ссылкой на НАБУ.

Отмечается, что расследование касается относительно возможного искусственного создания доказательств обвинения.

"Досудебное расследование начато по факту возможного, по мнению заявителя, искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций главой Службы безопасности Украины, первым заместителем главы Службы безопасности Украины и другими должностными лицами правоохранительных органов при осуществлении расследования уголовного производства", - говорится в сообщении.

Известно, что предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч.2 ст.372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, прокурором или другим уполномоченным на то законом лицом) УК.

Также в НАБУ отметили, что подозрения еще никому не вручали.