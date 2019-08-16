На трех предприятиях Украины произошли смертельные поражения работников электротоком

16 августа, 2019, 20:29

За последние дни на предприятиях в различных областях произошел ряд чрезвычайных событий со смертельным исходом

Об этом сообщается в информации Государственной службы по вопросам охраны труда.

Так, 8 августа в 23:00 в АО "Винницаоблэнерго" машинист 1967 г.р. при выполнении работ по устранению обрыва провода на воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 670 в с. Бершадь коснулся оборванного провода и был смертельно поражен электрическим током.

В Днепропетровской области на Покровском ГОК (ранее - Орджоникидзевский ГОК), крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, 8 августа в 10:42 электрослесарь 1995 года рождения получил смертельное поражение электрическим током 220В при восстановлении освещения дренажных насосов корпуса обогащения Чкаловской обогатительной фабрики.

В Житомирской области в АО "Житомироблэнерго" 8 августа в 17:36 электромонтер 1963 года рождения при осмотре линии электропередачи 0,4 кВ в с. Семеновка (Бердичевский р-н) приблизился на недопустимое расстояние к проводу, который свисал с дерева, из-за чего был смертельно поражен электрическим током.