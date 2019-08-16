На "военных учениях" в ОРДЛО затонул танк с экипажем, 4 погибших

16 августа, 2019, 16:41

13 августа пророссийские боевики в оккупированном Донбассе утопили танк во время "военных учений"

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время отработки в танковом подразделении оккупантов вопросов преодоления водной преграды 1 танк затонул, а из-за плохой организации эвакуации экипажа погибли четыре военнослужащих.

Отмечается, что российское оккупационное командование пытается скрыть это событие.

Также украинская разведка сообщает, что большинство занятий на полигонах проводят без должной подготовки и с грубыми нарушениями мер безопасности, и приводит к росту числа случаев потерь техники и гибели личного состава.