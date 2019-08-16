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Espreso.tvОбществоНа пляже Кубы от удара молнии погибли 5 человек, из них 3 - дети

На пляже Кубы от удара молнии погибли 5 человек, из них 3 - дети

Куба считается одним из регионов с наибольшим поражением молниями в мире

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Granma.

Пять человек погибли от удара молнии на пляже в провинции Маябеке на Кубе.

"В результате сильного поражения электрическим током в этот четверг, около 3:30 по местному времени, на пляже Ла-Пунтилья в городе Санта-Крус-дель-Норте, провинции Маябеке погибли пять человек, среди которых двое взрослых и трое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один подросток был доставлен в больницу. Куба считается одним из регионов, с наибольшим поражением молниями в мире, учитывая большой показатель электризуемости во время непогоды в островной стране.

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