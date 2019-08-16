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Espreso.tvОбществоНа Киевщине напали на нардепа: брызнули слезоточивым газом и облили экскрементами

На Киевщине напали на нардепа: брызнули слезоточивым газом и облили экскрементами

16 августа в Гостомеле неизвестные напали на депутата и оббрызгали слезоточивым газом

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На одной из улиц Гостомель около 10:00 двое неизвестных напали на народного депутата, забрызгали ему лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты, говорится в сообщении.

Также сообщается, что после инцидента нападавшие скрылись на автомобиле "Опель" серого цвета. Для задержания подозреваемых на территории Киевской области и столице введена полицейская операция "Перехват", ориентированы все наряды полиции.

В то же время есть вероятность, что жертвой нападения стал внефракционный нардеп, единственный член депутатского объединения "За Зеленского" Виталий Куприй . Ведь он сообщил на своей странице в Facebook, что ищет нападавших на него.

В дополнение, нардеп сообщил, что считает заказчиком покушения главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

 

 

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