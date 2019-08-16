На День Независимости Офис президента привезет "бюджетников" из регионов в Киев за государственный счет

16 августа, 2019, 20:05

Офис президента Украины разослал в областные государственные администрации письмо с рекомендацией прислать в Киев 24 августа представителей на празднование Дня Независимости

В письме, копия которого попала в редакцию Еспресо.TV, в частности указано, что поездка людей из регионов будет финансироваться из городских и областных бюджетов.

Так, в одном из пунктов указано: "обеспечить в установленном порядке финансирование расходов на организацию и участие представителей областей и города Киева в мероприятии".

В другом пункте рекомендуется выбирать работников медицинской сферы или образования и представителей общественности.

Также из документа следует, что людей из регионов свезут в столицу еще 22 - 23 августа, на генеральную репетицию.

Таким образом, государство оплатит их пребывание в Киеве в течение 3-х дней, с 22 по 24 августа.

Редакция Еспресо.TV направила в Офис президента информационный запрос с требованием объяснить, каким законом регламентируются эти расходы для "массовки" с бюджетников на государственном празднике. Ответ будет опубликован.

Копию письма от Офиса президента можно посмотреть здесь: