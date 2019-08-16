На День Независимости Офис президента привезет "бюджетников" из регионов в Киев за государственный счет
В письме, копия которого попала в редакцию Еспресо.TV, в частности указано, что поездка людей из регионов будет финансироваться из городских и областных бюджетов.
Так, в одном из пунктов указано: "обеспечить в установленном порядке финансирование расходов на организацию и участие представителей областей и города Киева в мероприятии".
В другом пункте рекомендуется выбирать работников медицинской сферы или образования и представителей общественности.
Также из документа следует, что людей из регионов свезут в столицу еще 22 - 23 августа, на генеральную репетицию.
Таким образом, государство оплатит их пребывание в Киеве в течение 3-х дней, с 22 по 24 августа.
Редакция Еспресо.TV направила в Офис президента информационный запрос с требованием объяснить, каким законом регламентируются эти расходы для "массовки" с бюджетников на государственном празднике. Ответ будет опубликован.
Копию письма от Офиса президента можно посмотреть здесь:
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