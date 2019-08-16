МЗ расширил перечень бесплатных лекарств

16 августа, 2019, 13:14

В Украине в рамках правительственной программы "Доступные лекарства" увеличили перечень бесплатных лекарств на 14 позиций

Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения Украины.

В новой редакции реестр лекарственных средств, за которые предусмотрена компенсация аптекам (реимбурсация), увеличился на 14 препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. Теперь в реестре 78 бесплатных лекарств.

В реестре находятся лекарственные средства не только отечественных фармацевтических компаний, но и производителей из стран ЕС и Израиля.

Отмечается, что по состоянию на 15 августа из 5,2 млн выписанных электронных рецептов погашены 4,2 млн. Более 1,1 млн пациентов получили необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.