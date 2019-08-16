МЮ показал, как выглядит его новая форма с черными розами

16 августа, 2019, 13:11

"Манчестер Юнайтед" представил форму, посвященную 110-летию получения первого Кубка Англии

Об этом сообщает официальный instagram клуба

В 2019 году исполняется 110 лет с того дня, когда "Манчестер Юнайтед" завоевал свой первый Кубок Англии. Специально к этому событию МЮ представил обновленный третий комплект формы. На футболках будет написано "110 лет - манчестерская роза - 1909-2019".

"Минималистичный и стильный дизайн - посвящен первой победе "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии в 1909 году. Мы обыграли "Бристоль Сити" 1:0 благодаря голу Сэнди Тёрнбулла и впервые подняли трофей над головой. Серые и черные тона - дань уважения той победе" , - говорится в заявлении клуба.