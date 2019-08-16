МИД Украины подтвердило захват украинского моряка в плен пиратами возле Африки

16 августа, 2019, 19:18

Сейчас консул принимает меры для освобождения захваченного пиратами украинского моряка

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает меры для освобождения захваченного пиратами украинского моряка", - сказал Кирилич.

Ранее в этот день иностранные СМИ сообщили, что у берегов африканской страны Камерун пираты захватили в плен украинских и китайских моряков . По данным источника в военно-морском флоте, похитители, вероятно, - нигерийские пираты. Силы безопасности Камеруна начали их поиск.

В то же время, по данным МИД РФ, нападение совершено на грузовое судно "Мармалайта" под флагом Антигуа и Барбуды. Трое из восьми членов экипажа оказались в плену, - граждане России.