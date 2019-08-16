Кнопка "Ложная информация": Instagram решил по-новому бороться с фейками
Об этом пишет Poynter.
Отмечается, что функция будет доступна после нажатия кнопки "Многоточие" в правом верхнем углу каждого поста. Там появятся опции "Непригодные данные" и "Ложная информация".
После их нажатия сообщение о фейковом контенте будут проверять эксперты.
В то же время соцсеть не будет удалять фейковые сообщение, однако запретит продвигать их с помощью хештегов.
Также сообщается, что Instagram не будет информировать владельца ложного контента о проверке и ее результатах.
В компании отмечают, что таким образом Instagram хочет получить "побольше сигналов", чтобы на их основе обучать искусственный интеллект проявлять фейки.
Обновления должны вступить в силу до конца августа этого года.
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