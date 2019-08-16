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Espreso.tvОбществоКнопка "Ложная информация": Instagram решил по-новому бороться с фейками

Кнопка "Ложная информация": Instagram решил по-новому бороться с фейками

Соцсеть Instagram вводит новый инструмент для обозначения фейковой информации

Об этом пишет Poynter.

Отмечается, что функция будет доступна после нажатия кнопки "Многоточие" в правом верхнем углу каждого поста. Там появятся опции "Непригодные данные" и "Ложная информация".

После их нажатия сообщение о фейковом контенте будут проверять эксперты.

В то же время соцсеть не будет удалять фейковые сообщение, однако запретит продвигать их с помощью хештегов.

Также сообщается, что Instagram не будет информировать владельца ложного контента о проверке и ее результатах.

В компании отмечают, что таким образом Instagram хочет получить "побольше сигналов", чтобы на их основе обучать искусственный интеллект проявлять фейки.

Обновления должны вступить в силу до конца августа этого года.

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