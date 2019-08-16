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Espreso.tvОбществоКличко обратился к Зеленскому и Гройсману с просьбой не лишать город финансирования, предусмотренного госбюджетом

Кличко обратился к Зеленскому и Гройсману с просьбой не лишать город финансирования, предусмотренного госбюджетом

Кличко как глава Ассоциации городов Украины просит вмешаться в ситуацию относительно блокирования ОПУ направления из Государственного бюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабмином

Об этом говорится на сайте Кличко.

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины и премьер-министру не лишать город средств, предусмотренных в Госбюджете Украины на 2019 год на программы социально-экономического развития общин.

"Ассоциация городов Украины выражает обеспокоенность и убедительно просит вас вмешаться в ситуацию относительно блокирования Офисом президента Украины направления из Государственного бюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабинета министров Украины, - говорится в письме Кличко президенту Украины. - Эти средства - 10 млрд грн - предусмотрены в Госбюджете на 2019, и общества ожидают их получения. Промедление с направлением финансирования на места крайне негативно скажется на реализации проектов в общинах. И из-за таких задержек территориальные общины могут не успеть освоить средства до конца текущего бюджетного года".

Кличко подчеркнул, что средства, о которых идет речь, крайне необходимые территориальным общинам для реализации и завершения важных для городов проектов. В частности, строительства и ремонта школ и детсадов, ремонта и благоустройства улиц, обустройства медицинских амбулаторий, инклюзивных центров и классов.

"Это - небольшие по объему финансирования, но очень социально важные проекты, воплощение которых влияет на качество жизни жителей городов, поселков и сел, объединенных территориальных общин. Ассоциация городов Украины просит вас защитить их интересы!", - отметил Виталий Кличко .

Такое же письмо отправлено премьер-министру Украины.

В комментарии журналистам Кличко подчеркнул, что не может Офис президента лишать города средств, предусмотренных госбюджетом. Особенно перед началом нового учебного года, когда на местах рассчитывали на финансирование, чтобы закончить ремонты в школах и детских садах.

"О какой децентрализации и самоуправлении можно говорить? Если город делают бесправными - сначала забирая средства в Государственный бюджет, обещая профинансировать программы социально-экономического развития, а затем делают все, чтобы эти деньги не направлять на места? Причем решают в Офисе президента", - отметил глава Ассоциации городов Украины.

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