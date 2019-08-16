Гройсман объяснил, как оформить пенсию онлайн за 10 минут
Об этом Гройсман написал в Facebook.
По словам премьера, продолжительность процедуры - около 10-15 минут.
Для оформления пенсии онлайн необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте электронных услуг Пенсионного фонда https://portal.pfu.gov.ua/. Среди перечня услуг выбрать пункт "Заявление на назначение пенсии".
2. Войти в систему с помощью электронного ключа.
3. Заполнить анкету, страховые данные, документы и контакты.
4. Заполнить заявку. Система формирует ее автоматически и подсказывает, как и где исправить ошибки, если они появились.
5. Ждать смс на указанный номер по решению о назначении пенсии. Время ожидания - 10 дней. После того посетить сервисный центр и получить свое пенсионное удостоверение
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