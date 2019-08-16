Гройсман объяснил, как оформить пенсию онлайн за 10 минут

16 августа, 2019, 13:07

Электронная услуга "Е-пенсия", которую ввел Пенсионный фонд Украины, позволяет подать документы для оформления пенсии дистанционно. Как именно это сделать, пояснил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в сети

Об этом Гройсман написал в Facebook.

По словам премьера, продолжительность процедуры - около 10-15 минут.

Для оформления пенсии онлайн необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте электронных услуг Пенсионного фонда https://portal.pfu.gov.ua/. Среди перечня услуг выбрать пункт "Заявление на назначение пенсии".

2. Войти в систему с помощью электронного ключа.

3. Заполнить анкету, страховые данные, документы и контакты.

4. Заполнить заявку. Система формирует ее автоматически и подсказывает, как и где исправить ошибки, если они появились.

5. Ждать смс на указанный номер по решению о назначении пенсии. Время ожидания - 10 дней. После того посетить сервисный центр и получить свое пенсионное удостоверение