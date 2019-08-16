//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГройсман объяснил, как оформить пенсию онлайн за 10 минут

Гройсман объяснил, как оформить пенсию онлайн за 10 минут

Электронная услуга "Е-пенсия", которую ввел Пенсионный фонд Украины, позволяет подать документы для оформления пенсии дистанционно. Как именно это сделать, пояснил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в сети

Об этом Гройсман написал в Facebook.

По словам премьера, продолжительность процедуры - около 10-15 минут.

Для оформления пенсии онлайн необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте электронных услуг Пенсионного фонда https://portal.pfu.gov.ua/. Среди перечня услуг выбрать пункт "Заявление на назначение пенсии".

2. Войти в систему с помощью электронного ключа.

3. Заполнить анкету, страховые данные, документы и контакты.

4. Заполнить заявку. Система формирует ее автоматически и подсказывает, как и где исправить ошибки, если они появились.

5. Ждать смс на указанный номер по решению о назначении пенсии. Время ожидания - 10 дней. После того посетить сервисный центр и получить свое пенсионное удостоверение

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

16 августа, 2019 пятница

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать