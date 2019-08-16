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Espreso.tvОбществоGoogle игнорирует Россию, которая требует удалить видео со сжиганием флага РФ в Одессе

Google игнорирует Россию, которая требует удалить видео со сжиганием флага РФ в Одессе

Роскомнадзор направил 3 запроса в американскую компанию Google с требованием удалить с сервиса YouTube видеоролик сожжения российского флага в Одессе, однако все они остались без внимания

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, передает "Думская" .

Отмечается, что россияне видят в распространении таких видеороликов на YouTube сговор с целью срыва выборов "регионального и федерального значения".

"В случае непринятия Google меры реагирования РФ будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное влияние и препятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию", - отмечается в сообщении.

"Думская" рассказывает, что речь идет о видеоролике, снятом 24 мая 2019 года в одесской Аркадии, где должна была выступать российская певица Елена Темникова, которая называет себя фанаткой Путина и незаконно посещала Крым. Перед выступлением группа активистов устроила акцию протеста с сожжением российского флага.

 

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