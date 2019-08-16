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Espreso.tvОбществоГлазьев уходит с поста советника Путина и станет министром

Глазьев уходит с поста советника Путина и станет министром


фото: https://censor.net.ua
Советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев уйдет со своего поста и станет министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии

Об этом сообщает российское государственное агентство новостей ТАСС.

По сообщению, кандидатура чиновника одобрена главами правительств блока и должно пройти согласование у президентов.

  • Напомним, Сергей Глазьев - советник президента России с 2012 года. В 2014 году его внесли в санкционные списки США и Евросоюза за активную роль в подготовке аннексии Крыма Россией.
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