Глазьев уходит с поста советника Путина и станет министром
16 августа, 2019, 15:55
Советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев уйдет со своего поста и станет министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии
Об этом сообщает российское государственное агентство новостей ТАСС.
По сообщению, кандидатура чиновника одобрена главами правительств блока и должно пройти согласование у президентов.
- Напомним, Сергей Глазьев - советник президента России с 2012 года. В 2014 году его внесли в санкционные списки США и Евросоюза за активную роль в подготовке аннексии Крыма Россией.
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