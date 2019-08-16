Гладковский-старший забыл задекларировать 1,3 млн грн и автомобиль сына, - НАПК
16 августа, 2019, 17:40
Экс-первый заместитель Секретаря СНБО Олег Гладковский в декларации 2015 года не указал стоимости своих корпоративных прав в кипрской компании и наличия у сына корпоративных прав в ООО "Киивбиоенерго"
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Отмечается, что также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит сыну.
Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации Гладковского составляет почти 1,3 млн гривен.
НАПК отправило в НАБУ обоснованные признаки уголовного преступления.
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