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Espreso.tvОбществоГладковский-старший забыл задекларировать 1,3 млн грн и автомобиль сына, - НАПК

Гладковский-старший забыл задекларировать 1,3 млн грн и автомобиль сына, - НАПК

Экс-первый заместитель Секретаря СНБО Олег Гладковский в декларации 2015 года не указал стоимости своих корпоративных прав в кипрской компании и наличия у сына корпоративных прав в ООО "Киивбиоенерго"

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит сыну.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации Гладковского составляет почти 1,3 млн гривен.

НАПК отправило в НАБУ обоснованные признаки уголовного преступления.

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