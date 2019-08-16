Гладковский-старший забыл задекларировать 1,3 млн грн и автомобиль сына, - НАПК

16 августа, 2019, 17:40

Экс-первый заместитель Секретаря СНБО Олег Гладковский в декларации 2015 года не указал стоимости своих корпоративных прав в кипрской компании и наличия у сына корпоративных прав в ООО "Киивбиоенерго"