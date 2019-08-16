ГФС насчитала в Украине 3,5 тысячи элитных автомобилей

16 августа, 2019, 22:58

Государственная фискальная служба с начала года зарегистрировала на территории Украины более 3500 элитных авто

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Всего 3588 дорогих машин официально находятся на территории государства. Их владельцы заплатили 90 млн грн гривен транспортного налога. За один автомобиль в среднем уплачено 25 тыс. грн.

Из общего количества авто в Украине премиальными являются 0,05%.

В ГФС указали, что транспортный налог платят владельцы машин, стоимость которых выше 1,57 млн грн гривен, а возраст - не более пяти лет.