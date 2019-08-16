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Espreso.tvОбществоГФС насчитала в Украине 3,5 тысячи элитных автомобилей

ГФС насчитала в Украине 3,5 тысячи элитных автомобилей

Государственная фискальная служба с начала года зарегистрировала на территории Украины более 3500 элитных авто

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Всего 3588 дорогих машин официально находятся на территории государства. Их владельцы заплатили 90 млн грн гривен транспортного налога. За один автомобиль в среднем уплачено 25 тыс. грн.

Из общего количества авто в Украине премиальными являются 0,05%.

В ГФС указали, что транспортный налог платят владельцы машин, стоимость которых выше 1,57 млн грн гривен, а возраст - не более пяти лет.

 
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