ГФС насчитала в Украине 3,5 тысячи элитных автомобилей
16 августа, 2019, 22:58
Государственная фискальная служба с начала года зарегистрировала на территории Украины более 3500 элитных авто
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Всего 3588 дорогих машин официально находятся на территории государства. Их владельцы заплатили 90 млн грн гривен транспортного налога. За один автомобиль в среднем уплачено 25 тыс. грн.
Из общего количества авто в Украине премиальными являются 0,05%.
В ГФС указали, что транспортный налог платят владельцы машин, стоимость которых выше 1,57 млн грн гривен, а возраст - не более пяти лет.
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