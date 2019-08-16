ФСБ терроризирует украинских рыбаков на Азове, - СБУ (видео)
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным СБУ, российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы".
"Такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, которые должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, вредит экологической фауне Азовского моря", - говорится в сообщении.
Украинцев принудительно доставили в российский город Ейск, допросили без адвокатов и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове рыбы запрещенными орудиями лова.
Когда украинцы отказались, российские спецслужбисты прибегли к угрозам, что инкриминируют им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, за которую грозит до 20 лет тюрьмы.
Украинцам откровенно заявляли, что во время повторного осмотра судна "найдут" оружие, взрывчатку, наркотики и тому подобное.
Поэтому рыбаки были вынуждены дать ложные показания. В отношении их начали уголовное дело за незаконный рыбный промысел.
Украинцы находились в разных местах лишения свободы на территории РФ. После освобождения на них наложили штраф и конфисковали в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-