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Espreso.tvОбществоФСБ терроризирует украинских рыбаков на Азове, - СБУ (видео)

ФСБ терроризирует украинских рыбаков на Азове, - СБУ (видео)

Сотрудники ФСБ РФ незаконно задерживают граждан Украины, которые на законных основаниях рыбачат в акватории Азовского моря

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы".

"Такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, которые должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, вредит экологической фауне Азовского моря", - говорится в сообщении.

В СБУ качестве примера привели историю, которая произошла в 2018 году. Тогда береговая охрана ФСБ РФ незаконно задержала двух украинском, которые на рыболовецком лодке находились в море недалеко от Бердянска.

Украинцев принудительно доставили в российский город Ейск, допросили без адвокатов и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове рыбы запрещенными орудиями лова.

Когда украинцы отказались, российские спецслужбисты прибегли к угрозам, что инкриминируют им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, за которую грозит до 20 лет тюрьмы.

Украинцам откровенно заявляли, что во время повторного осмотра судна "найдут" оружие, взрывчатку, наркотики и тому подобное.

Поэтому рыбаки были вынуждены дать ложные показания. В отношении их начали уголовное дело за незаконный рыбный промысел.

Украинцы находились в разных местах лишения свободы на территории РФ. После освобождения на них наложили штраф и конфисковали в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество.

 

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