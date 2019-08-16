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Espreso.tvОбществоФОПам могут запретить тратить деньги с бизнес-счетов на собственные нужды

ФОПам могут запретить тратить деньги с бизнес-счетов на собственные нужды

Национальный банк намерен внести изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Нацбанк хочет урегулировать ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков в соответствии с требованиями Кодекса Украины из процедур банкротства. Регулятор намерен, в частности, дополнить пункт 14 Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов.

"Запрещается использовать текущие счета физических лиц-предпринимателей / физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, для осуществления операций, связанных с собственными потребностями", - говорится в сообщении.

Сейчас в этом пункте есть только запрет "использовать текущие счета физлиц, которые открываются для собственных нужд, для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности".

Заметим, что проект постановления НБУ вынесен на общественное обсуждение. Замечания и предложения к проекту принимаются до 12 сентября.

  • Напомним, что сейчас физическое лицо-предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей.
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