Экс-министр обороны Молдовы продавал ракетные установки через сайт по $660 тысяч

16 августа, 2019, 12:39

Экс-министр обороны Молдовы Анатол Шалару продавал по заниженным ценам военную технику, боеприпасы и другое имущество военного ведомства

Об этом сообщил новый министр обороны страны Павел Войко на пресс-конференции, пишет Укринформ.

"В период с 2015-го по 2018 годы были выставлены на продажу ракетные установки. Молдова - маленькая страна, у нас нет истребителей, а в ситуации, когда у нас должны быть пусковые установки для ракет, три из четырех таких установок были проданы. Одна ракетная установка стоит около 3 миллионов долларов, Шалару продал за 660 тыс. долларов через оффшорные компании", - рассказал он.

Войко отметил, что по данным фактам уже возбуждено уголовное производство.

По его словам, транспортные единицы, детали к ним, генераторы, шины стоимостью тысячи евро были выставлены на продажу на различных рекламных сайтах по гораздо более низким ценам.

После завершения внутреннего аудита все собранные материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру.