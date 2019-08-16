Дело Грымчака: потерпевший ранее хотел работать в НАБУ и уже заявлял о взятках, - СМИ

16 августа, 2019, 15:34

Потерпевшим по делу о мошенничестве, которое инкриминируют заместителю главы МинВОТ Юрию Грымчаку и его помощнику, проходит совладелец фирмы "ЮрЖитло" Максим Святненко, ранее претендовавший на одну из руководящих должностей в НАБУ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники.

По словам источника издания, Святненко - единственный потерпевший по делу.

В то же время, Судебный репорт сообщает, что Святненко участвовал в конкурсе на должность в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Мужчина претендовал на должность начальника отдела по работе со свидетелями и заявителями.

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Также Святненко был заявителем по делу против судьи Подольского суда Киева Татьяны Войтенко, которое расследовало НАБУ. Судью подозревают во взятке в 10 000 долларов за влияние на коллегу. Недавно Войтенко отстранили от должности.

Адвокат Войтенко выяснил, что за полтора месяца до открытия производства Святненко неоднократно звонил с территории, где расположена Служба безопасности Украины. Станции на этой территории зафиксировали около 100 соединений.

Адвокат судьи получил эту информацию для доказательства провокации преступления и общения мужчины с правоохранителями за пределами расследования.

Святненко также является заявителем по делу судьи Барышевского суда Киевской области Александра Лисюка, которому, по версии следствия, в сентябре 2017 года передали 2500 долларов.

Собеседник издания подтвердил, что потерпевший по делу Грымчака - тот самый Святненко, который ранее жаловался на взятки судьям.