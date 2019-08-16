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Espreso.tvОбществоДело Грымчака: потерпевший ранее хотел работать в НАБУ и уже заявлял о взятках, - СМИ

Дело Грымчака: потерпевший ранее хотел работать в НАБУ и уже заявлял о взятках, - СМИ

Потерпевшим по делу о мошенничестве, которое инкриминируют заместителю главы МинВОТ Юрию Грымчаку и его помощнику, проходит совладелец фирмы "ЮрЖитло" Максим Святненко, ранее претендовавший на одну из руководящих должностей в НАБУ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники.

По словам источника издания, Святненко - единственный потерпевший по делу.

В то же время, Судебный репорт сообщает, что Святненко участвовал в конкурсе на должность в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Мужчина претендовал на должность начальника отдела по работе со свидетелями и заявителями.

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Также Святненко был заявителем по делу против судьи Подольского суда Киева Татьяны Войтенко, которое расследовало НАБУ. Судью подозревают во взятке в 10 000 долларов за влияние на коллегу. Недавно Войтенко отстранили от должности.

Адвокат Войтенко выяснил, что за полтора месяца до открытия производства Святненко неоднократно звонил с территории, где расположена Служба безопасности Украины. Станции на этой территории зафиксировали около 100 соединений.

Адвокат судьи получил эту информацию для доказательства провокации преступления и общения мужчины с правоохранителями за пределами расследования.

Святненко также является заявителем по делу судьи Барышевского суда Киевской области Александра Лисюка, которому, по версии следствия, в сентябре 2017 года передали 2500 долларов.

Собеседник издания подтвердил, что потерпевший по делу Грымчака - тот самый Святненко, который ранее жаловался на взятки судьям.

  • Напомним, вечером, 14 августа, жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что квартиру обыскивает ГПУ, а ее мужа задерживают.
  • НАБУ заявило о задержании 15 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $ 480 тыс.
  • Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $ 1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решения в его пользу.
  • Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а выявленные полмиллиона долларов - это "календарики" .
  • Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что на дело Грымчака вышли в ходе расследования нападения на нардепа Татьяну Черновол.
  • Грымчаку сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой).
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