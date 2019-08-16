Биометрические данные миллиона человек оказались в открытом доступе

"Отпечатки пальцев более чем миллиона человек, а также информация о распознавании лица, незашифрованные имена пользователей и пароли, а также личные данные сотрудников были обнаружены в общедоступной базе данных компании, услугами которой пользуется полиция столицы Великобритании, оборонные предприятия и банки", - говорится в сообщении.

Suprema - охранная компания, ответственная за вебсистему биометрических замков Biostar 2. Ее используют коммерческие организации по всему миру для контроля за доступом к офисным зданиям, складам и другим охраняемым объектам.

Израильские эксперты Ноам Ротем и Рен Локара при анализе платформы обнаружили, что база данных Biostar 2 является незащищенной и преимущественно незашифрованной.

Информация, которая включала в себя 27,8 миллиона записей общим объемом 23 гигабайта данных, была обнаружена в общедоступной базе данных, хотя неясно, получили какие-либо злоумышленники доступ к данным, пока они не были защищены.

Указанная личная информация может использоваться с целью мошенничества, а отпечатки пальцев (которые хранятся в незашифрованном формате) могут использоваться для доступа к любым другим системам, защищенным с использованием тех же биометрических учетных данных.

Исследователи советуют компаниям, использующим платформу Biostar 2, сменить пароли для доступа к панели управления Biostar 2.

В прошлом месяце Suprema объявила, что ее платформа Biostar 2 интегрируется в другую систему контроля доступа - AEOS. Ею пользуются 5,7 тысячи организаций в 83 странах, включая правительства, банки и столичную полицию Великобритании.