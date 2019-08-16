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Espreso.tvОбществоБольшинство подростков доверяет блогерам и YouTube, а не СМИ, - соцопрос

Большинство подростков доверяет блогерам и YouTube, а не СМИ, - соцопрос

Исследование показало, что подростки доверяют блогерам больше, чем профессиональным медиа

Об этом свидетельствуют данные опроса, поведенного SurveyMonkey и Common Sense Media.

Подростки в основном получают новости от так называемых инфлюэнсеров - блоггеров, которые имеют влияние на мнение аудитории, а не от профессиональных СМИ.

Так, для 78% респондентов важно оставаться в курсе новостей. По словам главного научного сотрудника SurveyMonkey Джона Коэна, в основном подростки заинтересованы в новостях, но не ищут их в традиционных или онлайн-медиа.

54% респондентов получают новости из Instagram, Facebook и Twitter, а 50% из YouTube несколько раз в неделю. Лишь 41% респондентов читают новости в онлайн или печатных медиа, а 37% смотрят новости на телевидении.

"Хотя большинство медиа имеют странички в соцсетях, они конкурируют за внимание с брендами, инфлюэнсерами и друзьями подростков. 6 из 10 респондентов ответили, что они выбирают получать информацию от инфлюэнсеров, а не от новостных медиа", - отмечают исследователи.

60% подростков отметили, что получают новости в YouTube от инфлюэнсеров, а 39% - от СМИ. 40% отметили, что инфлюэнсеры "в целом объективно передают факты".

50% подростков, узнают новости на YouTube, ответили, что чаще всего просматривают те новости, которые рекомендует платформа.

Опрос проводился 14-25 июня 2019 года, в нем приняли участие 1005 подростков из США в возрасте от 13 до 17 лет.

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