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Espreso.tvОбществоАварийная посадка самолета, летевшего из РФ в Крым: всех пассажиров внесли в базу "Миротворца"

Аварийная посадка самолета, летевшего из РФ в Крым: всех пассажиров внесли в базу "Миротворца"

Пассажиры российского самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего рейс в оккупированный Симферополь, нарушили государственную границу Украины

Соответствующая информация появилась на сайте "Миротворец".

Причиной попадания в "Чистилище" стало участие экипажа в попытках легализовать аннексию Крыма, отмечает "Миротворец".

"Центр "Миротворец" благодарит российское пропагандистское издание "Комсомольская правда" за предоставленный список пассажиров рейса самолета-нарушителя А321, что недоразбился", - добавили в "Миротворце".

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