Аварийная посадка самолета, летевшего из РФ в Крым: всех пассажиров внесли в базу "Миротворца"
16 августа, 2019, 16:34
Пассажиры российского самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего рейс в оккупированный Симферополь, нарушили государственную границу Украины
Соответствующая информация появилась на сайте "Миротворец".
Причиной попадания в "Чистилище" стало участие экипажа в попытках легализовать аннексию Крыма, отмечает "Миротворец".
ВЕСЬ ЭКИПАЖ НЕДОРАЗБИВШЕГОСЯ САМОЛЕТА российского агрессора УЖЕ В ЧИСТИЛИЩЕ- ℳγrtvorets.center (@myrotvorets_) 15 августа 2019 г.
За неоднократное сознательное нарушение границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым и Соучастие в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию. pic.twitter.com/70ZzOv2Qf4
"Центр "Миротворец" благодарит российское пропагандистское издание "Комсомольская правда" за предоставленный список пассажиров рейса самолета-нарушителя А321, что недоразбился", - добавили в "Миротворце".
- Напомним, в России самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с 234 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье.
- Самолет летел в оккупированный Симферополь.
- По последним данным, пострадали 55 человек, в том числе 17 детей.
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