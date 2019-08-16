Аварийная посадка самолета, летевшего из РФ в Крым: всех пассажиров внесли в базу "Миротворца"

ВЕСЬ ЭКИПАЖ НЕДОРАЗБИВШЕГОСЯ САМОЛЕТА российского агрессора УЖЕ В ЧИСТИЛИЩЕ

За неоднократное сознательное нарушение границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым и Соучастие в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию. pic.twitter.com/70ZzOv2Qf4