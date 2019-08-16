19 августа Зеленский и Нетаньяху почтят жертв трагедии Бабьего Яра
16 августа, 2019, 16:03
В понедельник, 19 августа, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что официальная церемония встречи состоится в 10:30 в Мариинском дворце.
Позже состоится церемония подписания украинско-израильских документов.
После встречи Зеленский и Нетьянгу примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв катастрофы Бабьего Яра.
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