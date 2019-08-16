19 августа Зеленский и Нетаньяху почтят жертв трагедии Бабьего Яра

16 августа, 2019, 16:03

В понедельник, 19 августа, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что официальная церемония встречи состоится в 10:30 в Мариинском дворце.

Позже состоится церемония подписания украинско-израильских документов.

После встречи Зеленский и Нетьянгу примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв катастрофы Бабьего Яра.