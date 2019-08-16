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Espreso.tvОбщество16 августа на фронте: боевики 5 раз открывали огонь по ВСУ

16 августа на фронте: боевики 5 раз открывали огонь по ВСУ

На протяжении 16 августа противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Все 5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК"

  • трижды неподалеку Лебединского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

О потерях не сообщается.

 

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