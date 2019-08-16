16 августа на фронте: боевики 5 раз открывали огонь по ВСУ
16 августа, 2019, 19:38
На протяжении 16 августа противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Все 5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК"
- трижды неподалеку Лебединского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
О потерях не сообщается.
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