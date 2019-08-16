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Espreso.tvОбщество11 друзей Андрея Богдана – СМИ назвали людей, которые получат должности по протекции главы ОПУ

11 друзей Андрея Богдана – СМИ назвали людей, которые получат должности по протекции главы ОПУ

Журналисты опубликовали список людей у власти, которых относят к сфере влияния председателя Офиса президента Андрея Богдана. Среди них – кандидаты на должность генпрокурора и премьер-министра, а также другие ниже рангом чиновники
 
По словам журналистов, под протекцией Андрея Богдана находятся нынешние его заместители – Руслан Рябошапка, который претендует на пост генерального прокурора и Алексей Гончарук, которого называют будущим главой правительства.
 
Примечательно, что многие ставленники главы Офиса была назначены указом президента Украины Владимира Зеленского. В СМИ пишут, это говорит о влиянии Андрея Богдана в том числе и на главу государства.
 
К примеру, представитель президента в Кабинете министров фигурирует в материале как человек из команды Богдана, которого тот привел в штаб Зеленского еще до победы на выборах. Глава наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус появился в команде президента по тому же принципу.
 
В частности, люди Богдана сосредоточены в Комиссии по вопросам правовой реформы. Роман Бойко, Игорь Пукшин, Юрий Баулин и Андрей Смирнов – члены комиссии с юридическим бекграундом и так или иначе связаны в прошлом с главой Офиса президента.
 
Креатура Богдана есть и в Генпрокуратуре, хоть возглавляет ведомство пока человек из команды прошлой власти – Юрий Луценко. Как пишет издание, заместителем Луценко был назначен Сергей Кизь после многочисленных встреч с главой ОП.
 
Отдельное внимание уделили Андрею Вавришу – киевскому застройщику, который не при власти, но уже задействован в конфликте Офиса президента с городским главой Киева Виталием Кличко на стороне Богдана.
 
Всего журналисты насчитали 11 человек Богдана за первые месяцы президентства Владимира Зеленского. В СМИ уже успели окрестить главу Офиса "серым кардиналом".
 
"Люди главы Офиса президента сейчас массово получают должности, влияют на государственные решения. А сам руководитель ОП не отходит от Зеленского ни на шаг. Даже во время купания в море. Так кто тогда управляет страной – президент или Богдан?", – пишут в статье.
 
Напомним, что ранее журналист Роман Скрипин в своем открытом обращении к Владимиру Зеленскому раскритиковал президента за чрезмерное появление Богдана рядом с ним.   

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