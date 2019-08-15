Жена Грымчака: С моего мужа делать преступника не сможет никто

15 августа, 2019, 06:51

Юлия Грымчак говорит, что будет пытаться встретиться с мужем

"Понятно, что с моего мужа делать преступника не сможет никто. Я пока не могу ответить на вопрос, потому постараюсь встретиться с мужем".

Об этом на своей странице в Facebook написала Юлия Гримчак, жена задержанного заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

При этом она опубликовала постановление об обыске в их квартире.

"Постановление на обыск напечатана здесь без последней страницы, там указаны номера телефонов разных людей, разрешение на обнародование я в них не принимала", - уточнила она.

15 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, при процессуальном руководстве прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали при процессуальном руководстве прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 По данным НАБУ,УК.



Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем".

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.