Жена Грымчака: С моего мужа делать преступника не сможет никто
15 августа, 2019, 06:51
Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
Юлия Грымчак говорит, что будет пытаться встретиться с мужем
"Понятно, что с моего мужа делать преступника не сможет никто. Я пока не могу ответить на вопрос, потому постараюсь встретиться с мужем".
Об этом на своей странице в Facebook написала Юлия Гримчак, жена задержанного заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.
При этом она опубликовала постановление об обыске в их квартире.
"Постановление на обыск напечатана здесь без последней страницы, там указаны номера телефонов разных людей, разрешение на обнародование я в них не принимала", - уточнила она.
По данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, при процессуальном руководстве прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК.
Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем".
Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.
Поздно вечером, 14 августа, жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что в квартире проводится обыск ГПУ, а мужа вроде задерживают .
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