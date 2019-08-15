Задержание Грымчака: Минкультуры отрицает связи своих чиновников с задержанным

15 августа, 2019, 13:25

Минкультуры обнародовало разъяснение относительно информации в связи с задержанием заместителя министра МинТОТ

Заявление появилась на сайте Министерства культуры.

"С 1 января 2019 года, со вступлением в действие изменений в действующее законодательство, в период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе г. . Киева ", - отметили в Минкульте.

В министерстве отметили, что любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры являются "безосновательными, надуманными и такими, которые не базируются на одной из норм права".

"Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в г.. Киеве", - добавили в заявлении.

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