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Espreso.tvОбществоЗадержание Грымчака: Минкультуры отрицает связи своих чиновников с задержанным

Задержание Грымчака: Минкультуры отрицает связи своих чиновников с задержанным

Минкультуры обнародовало разъяснение относительно информации в связи с задержанием заместителя министра МинТОТ

Заявление появилась на сайте Министерства культуры.

"С 1 января 2019 года, со вступлением в действие изменений в действующее законодательство, в период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе г. . Киева ", - отметили в Минкульте.

В министерстве отметили, что любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры являются "безосновательными, надуманными и такими, которые не базируются на одной из норм права".

"Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в г.. Киеве", - добавили в заявлении.

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  • Напомним, по данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника Игоря Овдиенко на на взятке в размере 480 тысяч долларов.
  • Им приписывают оказания воздействия на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, по информации правоохранителей, за это от Гримчак с помощником требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
  • При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем".
  • В автомобиле Range Rover, в котором был помощник Грымчака Овдиенко, правоохранители нашли 480 000 долларов, а в кабинете заместителя министра - другие все доказательства преступления.
  • Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.
  • Поздно вечером, 14 августа, жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что в квартире проводится обыск ГПУ, а мужчины вроде задерживают .
  • Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а выявленные полмиллиона - это "календарики"
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