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Espreso.tvОбществоИз-за непогоды более 150 населенных пунктов Украины остались без света

Из-за непогоды более 150 населенных пунктов Украины остались без света

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) обесточен 151 населенный пункт в пяти областях Украины

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, больше всего от непогоды пострадала Черниговская область, где без электричества остался 61 населенный пункт. Во Львовской области таких сел и городков 34, в Тернопольской - 25, в Черновицкой - 19, в Волынской - 12. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ДСНС также указывают, что по состоянию на 7:00 15 августа остаются частично разрушенными 174 крыши зданий в Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

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