История о девушке, которая твиттила из холодильника, оказалась фейком
Об этом сообщают журналисты BuzzFeed News.
Журналисты BuzzFeed пришли к выводу, что информацию о публикации твита с любого источника легко подделать. Есть даже инструкция, как это делать на форуме Reddit. Подобные твиты уже стали мемом, например, пользователь @meteorbower опубликовал твит, источником которого был указан "умный туалет" Gucci.
Кроме того, в LG сообщили, что ни в одном холодильнике компании не установлено приложение Twitter. В некоторых моделях есть браузер, но если постить твит из него, то источником будет указан Twitter Web App, а не LG Smart Refrigerator, как указано у "Дороти".
В дополнение, поиск в соцсети показал, что никто, кроме аккаунта @ thankunext327 не твиттил из холодильника LG.
Также BuzzFeed связался с "Дороти". Она заявила, что снова зашла в Twitter с iPad брата, но он почти разрядился, а зарядные устройства у нее якобы все отобрали. Вопрос о конкретной модели холодильника, с которой она писала твиты, "Дороти" восприняла как хамство и отказалась отвечать на вопросы.
Заметим, что "Дороти" продолжает ретвитить посты с поддержкой в свой адрес, аккаунт уже набрал более 34 тысяч подписчиков.
- Напомним, в США из-за родительского запрета всех гаджетов девушка якобы вошла в Twitter из холодильника.
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