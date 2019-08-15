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Espreso.tvСпортИбрагимович сделал четвертый дубль в сезоне

Ибрагимович сделал четвертый дубль в сезоне


фото: twitter
Звездный шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сделал четвертый дубль в этом сезоне МЛС

Об этом сообщает "Лос-Анджелес Гэлакси" в twitter.

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлэкси" Златан Ибрагимович продолжает забивать в чемпионате МЛС (Главной лиги футбола). На этот раз форвард забил два мяча в ворота "Далласа", а матч завершился победой команды из Лос-Анджелеса (2: 0). Для 37-летнего Ибрагимовича это четвертый дубль в нынешнем сезоне.

Всего в составе "Гэлэкси" Златан Ибрагимович провел 46 матчей, забил 38 голов и отдал 10 ассистов.

 

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