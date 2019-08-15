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Espreso.tvОбществоЯпонию накрыл мощный тайфун, есть первый погибший

Японию накрыл мощный тайфун, есть первый погибший

На юго-западную Японию обрушился мощный тайфун с сильными дождями и ветрами

Об этом пишет AFP.

Отмечается, что в префектуре Хиросима 82-летнего мужчину признали погибшим после того, как он упал в море, пытаясь пришвартовать лодку.

Еще по меньшей мере 34 человека пострадали, в том числе 50-летний мужчина, который сломал ногу.

Власти Японии уже отменила более 700 внутренних авиарейсов из-за непогоды.

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