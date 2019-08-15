Японию накрыл мощный тайфун, есть первый погибший
15 августа, 2019, 20:59
На юго-западную Японию обрушился мощный тайфун с сильными дождями и ветрами
Об этом пишет AFP.
Отмечается, что в префектуре Хиросима 82-летнего мужчину признали погибшим после того, как он упал в море, пытаясь пришвартовать лодку.
Еще по меньшей мере 34 человека пострадали, в том числе 50-летний мужчина, который сломал ногу.
Власти Японии уже отменила более 700 внутренних авиарейсов из-за непогоды.
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