Японию накрыл мощный тайфун, есть первый погибший

15 августа, 2019, 20:59

На юго-западную Японию обрушился мощный тайфун с сильными дождями и ветрами

Об этом пишет AFP.

Отмечается, что в префектуре Хиросима 82-летнего мужчину признали погибшим после того, как он упал в море, пытаясь пришвартовать лодку.

Еще по меньшей мере 34 человека пострадали, в том числе 50-летний мужчина, который сломал ногу.

Власти Японии уже отменила более 700 внутренних авиарейсов из-за непогоды.