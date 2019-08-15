В Запорожье полицейский заказал убийство мужчины, потому что тот оскорбил его родственника
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что полицейский "заказал" местного жителя, который якобы обидел его близкого родственника.
Чтобы предупредить убийство, СБУ вывела посредника на условного "киллера".
Спецслужбы задокументировали встреча заказчика и посредника с "исполнителем", на которой обсуждались детали преступления. За совершение убийства полицейский предлагал $ 4 тыс.
Для предоставления «доказательств ликвидации жертвы" сотрудники СБУ осуществили имитацию убийства мужчины в собственном доме. Также сделали постановочные фото с "телом жертвы" для заказчика, чтобы подтвердить, что задание выполнено.
Правоохранители задержали посредника в центре Запорожья после получения "доказательств" совершения убийства и передачи первой половины денег. Сразу после этого организатора преступления задержали неподалеку от места работы.
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