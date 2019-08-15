В Украине ввели новый экодизайн бытовой техники

15 августа, 2019, 19:00

Правительство приняло десять технических регламентов европейского стандарта экодизайна бытовых товаров, определяющие основы их энергоэффективности

Об этом сообщает Европейская правда .

Они регулируют экодизайн духовых шкафов, посудомоечных машин, водонагревателей, компьютеров, кондиционеров, телевизоров, стиральных машин и другой бытовой техники.

Документы разработало Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

"Внедряя системы экодизайна, мы выполняем международные обязательства и имплементируем 125-ю Директиву ЕС", - сказал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Этот шаг позволит устранить с рынка товары, которые неэффективно потребляют энергию. "Вместе с тем украинцы смогут покупать и пользоваться энергоэффективным оборудованием, что позволит экономить на коммунальных услугах", - говорят в правительстве.

Директива Европейского Союза по экодизайна №125 от 2009 года устанавливает рамки минимальных требований по экологическому проектированию, которым должны соответствовать товары, потребляющих энергию, прежде чем они могут быть использованы или проданы в ЕС.