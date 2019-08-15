В Украине ввели новый экодизайн бытовой техники
Об этом сообщает Европейская правда .
Они регулируют экодизайн духовых шкафов, посудомоечных машин, водонагревателей, компьютеров, кондиционеров, телевизоров, стиральных машин и другой бытовой техники.
Документы разработало Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
"Внедряя системы экодизайна, мы выполняем международные обязательства и имплементируем 125-ю Директиву ЕС", - сказал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Этот шаг позволит устранить с рынка товары, которые неэффективно потребляют энергию. "Вместе с тем украинцы смогут покупать и пользоваться энергоэффективным оборудованием, что позволит экономить на коммунальных услугах", - говорят в правительстве.
Директива Европейского Союза по экодизайна №125 от 2009 года устанавливает рамки минимальных требований по экологическому проектированию, которым должны соответствовать товары, потребляющих энергию, прежде чем они могут быть использованы или проданы в ЕС.
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